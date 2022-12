Torneio Inter-associações de Futsal Feminino sub-17 joga-se esta semana em Bragança, Macedo, Mirandela e Vila Flor

O distrito de Bragança recebe a partir de amanhã e até sexta (dia 30) o Torneio Inter-associações (TIA) de Futsal Feminino Sub-17.

A prova da Federação Portuguesa de Futebol tem a Associação de Futebol de Bragança como parceira na organização e os jogos vão realizar-se em Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor.

O torneio, que promove a região e o futsal de formação feminino nacional, traz ao nordeste transmontano 20 selecções distritais e regionais de futebol do país.

A selecção distrital da A.F. Bragança vai ter como adversárias as congéneres de Coimbra (dia 27), Setúbal (dia 28), Santarém (dia 29) e Castelo Branco (dia 30). António Fernandes, seleccionador distrital, convocou 11 jogadoras.

Esta é, segundo o treinador, a oportunidade para muitas das atletas convocadas se estrearem numa prova de maior dimensão. "Os objectivos visam sempre dar oportunidade a estas atletas, muitas delas é a primeira vez que têm oportunidade de participar, de serem observadas num torneio desta dimensão, isto é sempre importante para a sua formação. É um torneio especial porque é organizado pela nossa Associação e isso é sempre positivo”, referiu o treinador em declarações ao site da A.F. Bragança.

O factor casa serve de motivação às jovens jogadoras. "A motivação tem de existir sempre, temos de ter noção que estamos a representar o distrito, os nossos amigos, as nossas famílias e o futsal praticado no distrito. Elas no fundo gostam é de jogar futsal e quando se faz aquilo que mais gostamos, estamos sempre motivados. É óbvio que não nos é indiferente estarmos a jogar perante os nossos amigos, estar em nossa casa é diferente. Esperamos que nos traga ainda mais motivação, mais vontade, mais querer e mais atitude para pudermos dignificar da melhor forma a Associação de Futebol de Bragança”.

Em 2021, a AFB conseguiu, em Viseu, uma excelente prestação no TIA. As brigantinas venceram três dos quatro jogos realizados, marcaram 14 golos e sofreram apenas quatro.

A selecção distrital da AFB vai disputar os quatro jogos em Bragança. O primeiro é com a AF Setúbal, amanhã, às 09h30, segue-se a partida com Setúbal na quarta-feira (dia 28), às 15h00, com Santarém na quinta-feira (dia 29), às 17h00, e com Castelo Branco na sexta-feira (dia 30), às 11h30. Os jogos da formação brigantina realizam-se no Pavilhão Arnaldo Pereira com excepção do último que vai jogar-se no Pavilhão da Escola Emídio Garcia.

Alguns encontros vão ter transmissão televisiva no Canal 11, o canal oficial da FPF, inclusive o Bragança – Santarém.