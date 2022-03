Torneio Inter-Regiões de Hóquei em Patins regressa a Bragança

A cidade de Bragança prepara-se para receber o 44º Torneio Inter-Regiões de Páscoa de Hóquei em Patins.

A prova estava inicialmente agendada para Abril de 2020, mas acabou por ser cancelada devido à pandemia da covid-19.

A festa do hóquei em patins regressa agora entre os dias 9 e 12 de Abril, no Pavilhão Arnaldo Pereira.

Em competição vão estar 12 selecções em representação das associações regionais de patinagem do continente e das ilhas dos Açores e da Madeira.

As associações de Lisboa, Ribatejo e Alentejo integram o grupo A. Aveiro, Setúbal e OIST/FPP fazem parte do grupo B. Quanto às selecções do Porto, Minho e Açores estão colocadas no grupo C. Por último, Coimbra, Leiria e Madeira fazem parte do grupo D.

Esta será a segunda vez que Bragança recebe o Torneio Inter-Regiões de Hóquei em Patins, depois da estreia em 2018.

A organização da prova está a cargo da Associação de Patinagem do Porto em parceria com o Clube Académico de Bragança.