Torneio Internacional de Basquetebol promoveu parcerias

A cidade do Tua foi palco, pela primeira vez, de um Torneio Internacional de Basquetebol. A competição levou, no sábado e domingo, ao Pavilhão do Inatel e da Escola Secundária, equipas de três clubes portugueses – S.C.Mirandela, Leça e Basket Clube de Vila Real – e dois estrangeiros – Wilki Morskie da Polónia e AB Xinzo de Espanha – em sub-16 femininos e masculinos.

Com a vertente competitiva colocada de lado, o torneio serviu de promoção à modalidade e para os jovens basquetebolistas de Mirandela conhecerem outras realidades competitivas.

“Foi um torneio enriquecedor para os nossos jovens que conviveram com atletas de outras realidades competitivas”, disse Rui Silva, responsável da secção de basquetebol do S.C. Mirandela.

O Torneio Internacional de Basquetebol é organizado pelo S.C.Mirandela e pelo município local e contou com um “Clinic de Treinadores”, subordinado ao tema “Princípios para a construção do ataque em equipas de formação”.

Da iniciativa resultou um protocolo de colaboração entre o S.C. Mirandela e o clube polaco Wilki Morskie em que constam intercâmbios entre os dois clubes.

Em Setembro de 2019, o clube alvinegro vai marcar presença num torneio na Polónia, na cidade de Szczecin, que contará também com equipas da Dinamarca e Alemanha.