Torre de Moncorvo já tem um campo 3x3 BasketArt

Depois das Caldas da Rainha, em Junho de 2019, foi a vez de Torre de Moncorvo ter um campo 3x3 BasketArt. O projecto resulta de uma parceria que junta a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), a Associação de Basquetebol de Bragança (ABB), o Município de Torre de Moncorvo, o IPDJ e a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.

O projecto faz parte do Programa Nacional de Promoção da modalidade da FPB, que procura desafiar todos os municípios do país a constituir-se como parceiros na promoção de estilos de vida saudáveis dos seus habitantes, através da prática informal do basquetebol.

Em Moncorvo o objectivo “é retornar à tradição que o município tem no basquetebol”, como destacou o presidente da autarquia, Nuno Gonçalves, que pretende que o espaço público “seja um local próprio para as pessoas não só confraternizarem, nas também poderem estar numa competição saudável”.

A mesma tradição foi recordada pelo presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol. Manuel Fernandes lembrou que o concelho de Moncorvo já teve “cerca de 200 atletas federados”. Para o dirigente a inauguração do espaço é um momento simbólico. “Este é o segundo campo de BasketArt que inauguramos, o nosso objectivo é que o basquetebol seja jogado em todos os concelhos do país.”

A inauguração contou ainda com a presença de João Paulo Rebelo. O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto destacou a parceria do basquetebol com a arte urbana. “Quero deixar uma palavra de grande reconhecimento a esta parceria do BasketArt, que conjuga a arte urbana com a prática desportiva e concretamente com o basquete”.

O equipamento é integrado num cenário de arte urbana, através do piso, de uma parede, muro ou edifício decorado por uma obra de arte. A requalificação do campo do Polidesportivo do Olival das Bolas ficou a cargo do artista Ricardo Dobrões, "Trip Dtos".

Os municípios de Vendas Novas e Benavente serão os próximos a receber estes campos personalizados.

Fotio de Município de Torre de Moncorvo