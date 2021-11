Torre de Moncorvo já tem um clube de ciclismo

A colectividade foi registada no dia 27 de Outubro, mas a ideia já era antiga. “Já algum tempo que queríamos ter um clube de ciclismo. O facto de termos um clube facilita a organização de eventos. Neste momento estamos empenhados em elaborar o nosso plano de actividades e em angariar associados”, disse Rui Daniel, presidente do clube.

Em Torre de Moncorvo já foram organizadas localmente várias provas de ciclismo, com destaque para a Rota do Ferro. A partir de agora, Rui Daniel acredita que a modalidade vai ganhar um novo impulso e, para isso, conta com a colaboração do município. “Sem o apoio do município não seria possível. Nós queremos ajudar a promover o nosso concelho através do ciclismo. Quero lembrar que Torre de Moncorvo é uma localidade pioneira a nível nacional na sinalética para ciclistas. Temos sinalética em todo o concelho”.

O Clube de Ciclismo Torre de Moncorvo Sabor Bikers também não se esquece dos mais novos e Rui Daniel pretende promover a prática do ciclismo através de gincanas e passeios solidários, de foram a incentivar as crianças para o uso diário da bicicleta.