Torre de Moncorvo vai ter um campo de 3x3 BasketArt

O 3x3 BasketArt integra o Programa Nacional de Promoção da modalidade da FPB, que procura desafiar todos os municípios do país a constituir-se como parceiros na promoção de estilos de vida saudáveis dos seus habitantes, através da prática informal do basquetebol 3×3. Esta variante do basquetebol começa a afirmar-se como uma categoria de excelência no quadro da FIBA.

Os equipamentos, ou seja os campos, são integrados num cenário de arte urbana, através do piso, de uma parede, muro ou edifício decorado por uma obra de arte.

O primeiro campo a fazer parte do projecto foi inaugurado nas Caldas da Rainha, em Junho de 2019. Os próximos vão ficar situados em Vendas Novas e Torre de Moncorvo. A inauguração está prevista para o dia 3 de Outubro.