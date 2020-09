Transmontano publica livro para motivar os mais pequenos na escola

“Uma História por Dia, Nem Sabes o Bem Que te Fazia!” é o novo livro do autor e destina- -se aos mais pequenos. “Vai ao encontro daquilo que o ministro da Educação já há muito tempo anda a pedir aos professores, para que os alunos não abram e fechem, constantemente, um livro diferente”, assim, segundo afirmou, com esta publicação “não será preciso sair do texto de língua portuguesa para estudar um pouco de matemática”. O livro é composto por histórias, cada uma é uma canção pronta a ser cantada, contada, dramatizada, reinventada, suscitando motivação para a aprendizagem. A publicação está associada a um site, para que os mais novos se aproximem, de forma educativa, das novas tecnologias. "Fiz um trabalho que permitisse que o professor preparasse as suas aulas com mais segurança", disse o autor sobre o livro onde se podem ler histórias sobre as várias épocas, datas e festividades do ano. Além de histórias em português, há também algumas em francês e em inglês, uma vez que o próprio currículo em Portugal insere já as línguas estrangeiras a partir do primeiro ciclo.