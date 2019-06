Treinador brigantino no 'Training Camp' em Itália

Frederico Ricardo é natural de Coelhoso, concelho de Bragança, iniciou a carreira de treinador na temporada de 2002/2003 nas escolinhas do F.C. Porto. Seguiu-se o Fafe onde foi preparador físico e adjunto 12 anos. Na temporada 2017/2018 foi adjunto de Agostinho Bento no São Martinho. Em 2018, Frederico Ricardo assumiu o comando técnico do FK Senica da Eslováquia e tornou-se o primeiro treinador português a orientar um equipa eslovaca.

Quanto ao futuro de Frederico Ricardo deverá passar pelo estrangeiro. Segundo uma publicação do jornal Record, o treinador recebeu uma proposta de Itália, uma da Grécia, uma da Finlândia e outra da Sérvia para assumir um novo clube.