Treinador de Mirandela assina com o SV Bergfried Leverkusen

“É um projecto aliciante”, começou por dizer Michael Santulhão sobre a nova etapa como treinador.

O técnico, de 40 anos, natural de Mirandela, foi o escolhido para orientar os sub-23 do SV Bergfried Leverkusen, da Kreisliga A da Alemanha. ”É um projecto em Leverkusen e é parte de uma filial do Leverkusen. Trata-se de uma liga qualitativamente superior em relação à que eu estava. Os sub-23 aparecem como um projecto de valorização dos jovens jogadores que saem dos sub-19 e para darem os primeiros passos nos seniores. Aceitei porque é um projecto com o qual me identifico”, referiu.

No plantel, o mirandelense conta jogadores com uma grande margem de progressão e dá como exemplo três atletas nigerianos, oriundos do campeonato ucraniano. “São jogadores que têm muita qualidade e que vão dar o salto para outros patamares”, afirmou.

Esta será a primeira vez Michael Santulhão orienta uma equipa sub-23. O objectivo é potenciar os jovens jogadores para a equipa principal. “Claro que se trabalha melhor com resultados positivos, mas o objectivo é, principalmente, formar e facilitar a transição dos jogadores para os seniores”.

O SV Bergfried Leverkusen é o próximo desafio na carreira do técnico natural de Mirandela, depois de ter garantido, na época passada, a permanência do Dabringhausen na 6ª liga alemã.

O treinador mirandelense inicia esta terça-feira a pré-época.