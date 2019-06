Três pódios em três provas

Catorze atletas do Ginásio Clube de Bragança (GCB) participaram, no domingo, no 14º Grande Prémio de Atletismo das Taipas, em Caldas das Taipas, organizado pelo Núcleo de Atletismo local.

O destaque vai para o veterano Orlando Alves que conseguiu um lugar no pódio. O atleta do GCB ficou no terceiro lugar em M50, foi 29º na geral, com o tempo de 37 minutos e sete segundos. Em M55, Manuel Palmeiro foi quarto e 43º na classificação geral, gastando 38 minutos e 45 segundos.

Entre os mais novos de realçar o quarto lugar de João Canteiro e o sexto de Tiago Estróia em benjamins masculinos.

Em prova estiveram ainda Jorge Pires, Tiago Gomes, João Paulo Silva, Adélia Sendas, Ivone Alves, Anabela Bordalo, Glória Pereira, Zita Silva, Carla Videira e Olímpia Santos.

No mesmo dia, David Palmeiro venceu o Trail de Sesimbra em veteranos M50 e Carla Angueira foi terceira classificada em veteranas F40.

Já no sábado, o Ginásio Clube de Bragança fez-se representar na Corrida de Santo António, em Lisboa, por Sílvia Silva.