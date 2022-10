Triunfo com reviravolta no marcador

O Sp. Moncorvo arrecadou três pontos na recepção à Associação Recreativa Alfandeguense, em jogo da jornada 3 do Campeonato Distrital de Futsal.

A formação moncorvense venceu por 6-2 com reviravolta no marcador. É que os visitantes estiveram a vencer por 0-2. Nos primeiros cinco minutos, Hugo Rego (1’, 4’) colocou em vantagem a formação treinada por Fernando Macedo.

O jogo nem sempre foi bem jogado mas valeu pela garra e entrega dos jogadores de ambas as equipas, que impuseram um ritmo de jogo elevado.

A insistência dos locais resultou no primeiro golo do Sp. Moncorvo, com a assinatura de Fábio Fileno aos 15’. Até ao intervalo, a turma da casa operou a cambalhota no marcador. Asen Velev igualou (2-2) aos 19’ e no mesmo minuto Bruno Bata carimbou o 3-2.

Na segunda metade, houve vontade e intenção para marcar do Alfandeguense mas não foi suficiente para bater Carlos Esperto. Do outro lado, Bata esta inspirado e fez o gosto ao pé mais duas vezes (24’, 33’). Já nos últimos segundos, João Simão fixou o resultado em 6-2.

Jorge Paiva mostrou-se satisfeito com a vitória, que diz ter sido fruto da atitude e da vontade da equipa. “Penso que houve muita atitude, rodámos muito a equipa, desgastámos o adversário e conseguimos uma vitória expressiva. A nível de futsal tanto uma equipa como a outra ficaram muito aquém”, referiu o treinador do Sp. Moncorvo.

Do lado da A.R. Alfandeguense, o treinador, Fernando Macedo, lamentou o desfecho do encontro, depois de a sua equipa ter estado em vantagem. “Isto acontece quando se tem uma equipa muito jovem, quando temos quatro juniores, quando temos quatro jogadores que não jogaram na época passada. Mas, não foi

O Alfandeguense ocupa o oitavo lugar com três pontos. O Sp. Moncorvo está na terceira posição com cinco pontos.

Quanto aos restantes jogos da jornada 3: CSP Vila Flor 6 – Vimioso 7, ACDR Ala 3 – Escola Arnaldo Pereira 4 e GD Sendim 4 – CD Miranda do Douro 4.

A jornada fica completa este sábado com a partida Pioneiros de Bragança – GD Torre Dona Chama, que está agendado para as 19h00.