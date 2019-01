Triunfo importante fora de portas

O Mogadouro parece ter reencontrado o caminho das vitória e somou, no sábado, o segundo triunfo consecutivo.

Os comandados de Artur Pereira venceram o GD Viso por 1-4, na jornada 14 da série B do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Patrick Simão e Vítor Hugo, dois dos esteios da formação transmontana, mostraram veia goleadora com dois golos cada.

Patrick rubricou o 0-1, acionando o marcador aos 17 minutos, um resultado que se manteve até ao intervalo.

Na segunda metade, Patrick marcou o segundo da conta pessoal e dos academistas aos 22’.

Os locais ainda reduziram para 1-2 através de José Fernandes mas em dois minutos Vítor Hugo sentenciou o jogo ao bisar (34’, 36’).

O Mogadouro tem agora 19 pontos e ocupa a sétima posição.

Na série A, o Grupo Desportivo Macedense perdeu, fora de portas, com o Valpaços por 6-1. Apesar do resultado, a equipa de Macedo de Cavaleiros manteve o quinto lugar com 22 pontos. Quanto ao Valpaços é sexto com 21 pontos.

No próximo sábado, dia 26, o campeonato faz uma paragem para se jogar os 16 avos de final da Taça de Portugal de Futsal. O Macedense é a única equipa transmontana ainda em prova e vai jogar fora com o Paredes.