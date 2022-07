UFSSMM vence Inter-Freguesias pela sexta vez e pondera não competir em 2023

A final do Torneio Inter-Freguesias de Bragança colocou frente a frente a União das Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo e a equipa Rossas/Salsas.

Foi a União que chegou à vantagem uma fase inicial do jogo com um golo de Márcio e pouco mais se viu em termos de espectáculo. A formação Rossas/Salsa desperdiçou um penálti, Anilton defendeu o remate de Veiga e evitou o golo do empate. Os dois jogadores acabaram por ser expulsos na recta final da primeira metade do jogo.

A segunda parte foi bem disputada e a incerteza no resultado manteve-se praticamente até ao final do encontro. João Jerónimo igualou aos 33 minutos e Valdir voltou a colocar a UFSSMM em vantagem ao apontar o 2-1. Nos últimos minutos foram electrizantes. Yanick restabeleceu o empate (2-2) com um pontapé canhão, mas já a terminar Wilson de cabeça fixou o resultado em 3-2.

Um triunfo que garantiu à UFSSMM a conquista do torneio pela sexta vez consecutiva, tantas quantas as edições já realizadas. “É sempre bom ganhar, mas não é o objectivo principal deste torneio. É verdade que fizemos o pleno, seis edições e seis vitórias. Todos sabemos que esta equipa tem um leque maior de escolhas em termos de jogadores. O segredo para ganhar não é nenhum, é jogar. Parabéns a todos os presidentes das juntas de freguesias e parabéns ao município por organizar este torneio”, disse Telmo Afonso, presidente dos hexacampeões.

Apesar de se mostrar satisfeito com a conquista de mais um troféu, Telmo Afonso pondera não participar em 2023. “Vamos repensar a nossa participação no próximo ano. Na reunião do executivo vou propor não participarmos no próximo ano. Eu percebo que é uma luta desigual. Se calhar até eu vou jogar pela minha terra natal”.

E formação de Rossas/Salsas acreditou até ao fim na vitória. Pedro Zoio, presidente da junta de Salsas, gostou da exibição da equipa apesar do resultado. “Não falhou nada. São os condicionalismos do jogo. A união tinha uma equipa muito boa e marcaram mais um golo que nós. Não houve grande diferença apesar de terem uma boa equipa”.

Esta foi a primeira vez que as duas freguesias fizeram uma parceria para o torneio, que Luís Paulo, presidente de Rossas, quer manter. “É essa a ideia. Queremos manter a equipa com Rossas e voltar a competir no próximo ano”.

“Os valores do respeito e do fair-play têm de estar acima de tudo” (Hernâni Dias, presidente do Município de Bragança)

O Torneio Inter-Freguesias de Bragança voltou a dar vida aos polidesportivos e pavilhões das aldeias do concelho, depois da paragem forçada devido à pandemia e vai regressar em 2023. No entanto, Hernâni Dias, presidente do Município de Bragança deixou alguns recados. Sem se referir às duas expulsões, o autarca recorda que torneio deve primar pelo fair-play e a socialização. “Há uma parte mais da participação que é necessário limar. Sabemos que quando se joga e se quer ganhar há sempre algum nervosismo, mas as pessoas têm de compreender que há outros valores que estão implícitos na prática desportiva e que os valores do respeito e do fair-play têm de estar acima de tudo”.

Já na questão dos jogadores federados que podem ser utilizados por cada equipa, dois por jogo, Hernâni Dias lembrou que “os regulamentos são claros” e que as regras “foram definidas antes do início da prova” e após “reunião com as equipas”.

A UFSSM continua a dominar o Torneio Inter-Freguesias e é a totalista em vitórias das seis edições já realizadas.

No jogo de atribuição do terceiro lugar, Parada/Faílde venceu a freguesia da Nogueira por 2-1.

O VI Torneio Inter-Freguesias, promovido pelo Município de Bragança, começou no dia 2 de Julho e contou com 25 equipas, um total de 412 jogadores.