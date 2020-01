ULS Nordeste com 15 vagas para especialistas

Segundo despacho publicado em Diário da República, a 23 de Dezembro, à ULS Nordeste foram atribuídas vagas em 15 especialidades, nomeadamente em anestesiologia, cirurgia geral, ginecologia/obstetrícia, imuno-hemoterapia, medicina física e de reabilitação, medicina interna, nefrologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, psiquiatria da infância e da adolescência, radiologia e urologia. O despacho identifica as especialidades e os estabelecimentos de saúde com maiores carências de pessoal médico, “em particular aqueles que estão situados em zonas periféricas, tendo em vista o recrutamento de especialistas para fazer face a essas necessidades, numa óptica de redução das desigualdades e de uma maior equidade no acesso à Saúde”, esclarece a ULS Nordeste em comunicado. A ULS do Nordeste congratula-se com a atribuição destas vagas para a contratação de especialistas “na expectativa de que possa vir a reforçar o seu quadro de pessoal médico, tendo em vista a contínua melhoria dos cuidados de saúde de proximidade prestados à população”. Em concurso anterior, cujos resultados foram conhecidos em Agosto de 2019, das 15 vagas quase metade, sete, ficaram por preencher por falta de candidatos.

63 médicos internos em 2020

Esta ULS acolhe, desde o início do ano, 63 médicos internos, 46 de formação geral e 17 de formação específica nas áreas de cuidados de saúde hospitalares, de cuidados de saúde primários e de saúde pública. Nas palavras de boas- -vindas dirigidas, no dia 2, aos médicos que vão iniciar a sua formação, o presidente do Conselho de Administração, Carlos Vaz, enalteceu a capacidade de acolhimento da instituição e da cidade de Bragança, o que “permitirá a estes jovens conciliar as áreas profissional e social”, reconhecendo ainda o “importante contributo dos clínicos em formação para a melhoria da qualidade da assistência prestada aos utentes”. Os internos de formação geral irão desenvolver a prática, ao longo deste ano, no internato médico das especialidades de medicina interna, pediatria, cirurgia, cuidados de saúde primários e mais uma área clínica à sua escolha. Por sua vez, os internos de formação específica vão aprofundar a sua experiência nas especialidades de medicina interna, cirurgia geral, psiquiatria, ortopedia, patologia clínica, medicina geral e familiar e saúde pública.