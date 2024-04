Último mandato de Nuno Fernandes será para aproximar sociedade civil do Aero Clube de Bragança

Nuno Fernandes foi, novamente, eleito presidente da direcção do Aero Clube de Bragança (ACB). Para este último mandato de três anos há planos bem traçados: um deles é aproximar a sociedade civil do ACB. “Temos, agora, novos elementos na equipa que estão menos ligados à aeronáutica, ou seja, que pensam menos em aviões. Estes podem pensar mais na sociedade civil, naquilo que as pessoas querem. Esperamos que nos possam dar ideias, algumas estratégias para aproximar ainda mais as pessoas do aeroclube”, rematou Nuno Fernandes, presidente desde 2017.

Outro dos planos de Nuno Fernandes é remodelar o actual bar do aeródromo municipal, de forma a “criar um espaço mais moderno e funcional para a realização de pequenos encontros temáticos”. “Queremos também criar um espaço no aeródromo que seja convidativo para toda a gente, que as pessoas possam ali passar fins-de-semana, com a família”, esclareceu, dizendo que a equipa também está a pensar “noutros eventos que podem vir a ocorrer”.

Para pôr de pé tudo isto, no que toca a financiamento, Nuno Fernandes disse a equipa vai “reunir” com a Câmara Municipal de Bragança, que tem agora novo presidente, Paulo Xavier, depois da saída de Hernâni Dias, que foi nomeado secretário de Estado do novo Governo. Nuno Fernandes disse que acredita que a câmara “está incentivada” a ajudar o ACB, até porque tem visto o sucesso e os números do aeroclube, nos últimos tempos. “É importante que nos apoiem. Não precisamos de muito, já que somos autossustentáveis para a nossa própria associação. Mas temos eventos que sim, que precisam de algum incentivo, como o Careto Airshow, que ultrapassa as nossas condições económicas”, rematou o presidente do ACB.

E falando do Careto Airshow, o festival aéreo que acontece, anualmente, em Bragança, com diversos espectáculos acrobáticos, juntando vários pilotos, acrobatas, entusiastas e curiosos, é preciso não esquecer que foi pela mão de Nuno Fernandes, e da equipa que o acompanha, que tudo começou. O presidente diz-se “orgulhoso” e diz que o ACB tem ganho com ele, mas ele também tem ganho “muito” com o aeroclube. “Quando comecei no mundo da aviação, fui a alguns espectáculos e dizia ‘isto em Bragança era fenomenal’. Em conjunto com a minha equipa, decidimos então fazer um evento diferente. Pusemos-lhe um nome que tem a ver com a região, Careto Airshow, e acabamos por fazer este festival que, hoje, é já uma referência internacional”, frisou.

Além disso, Nuno Fernandes também recuperou o Raid Ibérico, uma iniciativa que estava desligada de Bragança, tendo sido criada, há mais de 20 anos, pelo aeroclube. “Foi preciso recuperá-lo”, esclareceu.

O ACB vai ainda continuar com os voos solidários que já levaram, nos últimos seis anos, 750 pessoas a conhecer Bragança a partir do céu. O valor angariado com os voos tem revertido a favor de instituições do concelho. A delegação de Bragança da Cruz Vermelha Portuguesa foi a última instituição contemplada. Recebeu cinco mil euros. Nuno Fernandes quer que os voos continuem e diz que a pretensão é levar, nos próximos três anos, mais 250 pessoas a voar, de forma a perfazer as mil, ou ultrapassar. “É muito satisfatório, para nós, ver a cara das pessoas, lá em cima, no ar, a voar”, afirmou o presidente, lembrando que os voos solidários “são também um atractivo turístico”, pois “há muita gente que vem a Bragança para voar e acaba por ficar um fim-de-semana” ou, pelo menos, dormir na região, dinamizando a hotelaria e a restauração.

Nuno Fernandes foi reeleito para o terceiro e último mandato, sendo que foi o único que se apresentou a eleições. A lista manteve-se com pequenas alterações. Os novos elementos nada têm a ver com a atividade aeronáutica. É uma “estratégia” para abrir e aproximar o aeroclube da sociedade civil.