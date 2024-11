Único falcoeiro de Bragança mantém a arte como “escape” pela “saúde mental”

A Falcoaria, também conhecida como cetraria, é uma prática milenar ligada às aves de presa, como os falcões e as águias. É, desde 2010, Património Imaterial pela UNESCO e é reconhecida como Património Cultural Imaterial Nacional. Em Portugal, está regulamentada pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). No âmbito do Dia Internacional da Falcoaria, que se celebra a 16 de Novembro, o Jornal Nordeste entrevistou Pedro Regadas, o único falcoeiro de Bragança. É natural do Porto e pratica falcoaria há cerca de 11 anos. Garante que treina as suas aves por passatempo e por uma questão de saúde mental. Actualmente tem três falcões e garantiu que só deixaria as aves “se fosse numa situação em que não pudesse mesmo mantê-las ou por uma questão de saúde, mas seria sempre o último passo que daria”