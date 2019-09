“A Unidade de Missão para a Valorização do Interior é o paradigma de uma grande inconsequência”

Adão Silva é mais uma vez cabeça de lista do PSD por Bragança às eleições legislativas. Professor de profissão, com 61 anos, representou o distrito na Assembleia da República durante mais de 20 anos, em 8 legislaturas. Já foi secretário de Estado Adjunto do Ministro do Saúde e responsável distrital da segurança social. Propõe mais investimento para a região em infraestruturas e saúde, critica os parcos resultados da unidade de missão para o interior e a maneira como foi aplicada a descentralização