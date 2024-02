Urgência cirúrgica de Mirandela encerrada porque médicos mostraram “indisponibilidade”

Os três médicos que estavam alocados a este serviço foram deslocados para Bragança, devido a problemas nas escalas causado pela recusa dos médicos em fazer mais do que as 150 horas extraordinárias. No entanto, no início deste ano, o número de horas extraordinárias voltou à estaca zero e, por isso, estes médicos podiam voltar a trabalhar no hospital de Mirandela, porque já não precisavam de assegurar o serviço no hospital de Mirandela. Mas segundo o Ministério da Saúde, em resposta ao PCP, os referidos médicos “manifestaram a sua indisponibilidade para continuar a realizar serviço de urgência, o que se deve, fundamentalmente à idade dos três clínicos em causa: um com 58 anos e dois com 68”. Segundo a lei, desde 1979, os médicos que tenham mais de 55 anos podem pedir dispensa total do trabalho nas urgências. Só têm que o fazer, se for de sua livre e espontânea vontade. Como não é, estão desde 1 de Janeiro sem trabalhar em qualquer urgência hospitalar da Unidade Local de Saúde do Nordeste. Prestam apenas serviço de “internamento, consulta e cirurgia de ambulatório”. “Nenhum cirurgião do Hospital de Mirandela está disponível para assegurar serviço de urgência”, disse o Ministério ao PCP. A tutela disse ainda que a Unidade Local de Saúde do Nordeste “continua a desenvolver diligências para melhorar a resposta também no Hospital de Mirandela, trabalhando em articulação com a Direcção Executiva do SNS na procura de soluções que permitam minimizar os impactos negativos da situação referida”.