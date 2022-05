UTAD atribui Doutoramento Honoris Causa à pintora Graça Morais

Graça Morais é agora Doutora Honoris Causa pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A artista foi agraciada com este título no passado dia 11, mas diz que quer continuar a ser conhecida por pintora. “Agora vou ser doutora por extenso, mas eu serei sempre pintora”, afirmou.

A artista mostrou-se especialmente agrada com a distinção. “É uma grande honra e alegria. Como mulher e artista, é uma dupla alegria e dupla honra, porque raramente uma universidade oferece esta alta homenagem a uma artista, ainda por cima esta é a universidade da região onde eu nasci”, afirmou. Na cerimónia, em que esteve presente o primeiro-ministro e em que se ouviu uma mensagem em vídeo do presidente da República, a pintora pediu mais apoio para quem vive com dificuldades. “Agora que vai receber muito dinheiro, como transmontana gostava muito de ver esta região mais apoiada”, referiu aproveitando a presença de António Costa.

A pintora natural de Vieiro, freguesia de Freixiel, em Vila Flor, sempre esteve muito ligada a Trás-os-Montes e não desperdiçou a oportunidade de pedir mais atenção a Trás-os-Montes e Alto Douro, além de ter pedido ainda mais atenção aos mais carenciados, nos quais incluiu alguns artistas.

“Para ajudar as pessoas que vejo nas aldeias a viver com 200 e poucos euros por mês, não sei como vivem, e para ajudar artistas que envelhecem na pobreza, mas têm vergonha de dizer que têm reformas miseráveis. Esses artistas, que já deram muito ao país, têm de ser apoiados na velhice, não com 600 euros por mês mas com um subsídio de respeito máximo”, sublinhou.

O primeiro-ministro, António Costa, ouviu o pedido, mas decidiu elogiar a pintora e a UTAD. “É uma forma de homenagear uma grande artista, com raízes profundas em Trás-os-Montes, e esta universidade, que tem dado um contributo muito relevante para o desenvolvimento da região”, disse o governante.

Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem em vídeo, para não ficar mal com a sua consciência e participar ainda que há distância na cerimónia de atribuição do Honoris Causa a Graça Morais, artista que, confessou, há muito admira. “Não honra apenas a universidade, nem a cultura em Portugal, ou aqueles, que são milhões de cidadãos portugueses, conheçam ou não conheçam a sua pessoa e obra, que dela beneficiam permanentemente.

Honra e prestigia Portugal, cá dentro e lá fora”, afirmou. Graça Morais é a segunda mulher a ser agraciada pela UTAD com o título de Doutor Honoris Causa, depois da escritora Agustina

Bessa-Luís.