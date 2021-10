Utentes podem esperar até oito meses por uma consulta de Cardiologia

O Hospital de Bragança tem muito menos especialidades que o Hospital de Vila Real, também na região de Trás-os-Montes. O Hospital São Pedro oferece 35 especialidades aos utentes, mas o Hospital Distrital de Bragança oferece apenas 22. Ainda assim, o Hospital Sousa Martins, na Guarda, consegue ficar atrás do de Bragança, já que tem menos uma especialidade. Os dados são do Serviço Nacional de Saúde. O Jornal Nordeste comparou o tempo de espera para as consultas de Cardiologia e Oftalmologia, entre estas três unidades hospitalares, já que estas são duas das áreas mais preocupantes em Bragança. A conclusão é que o Hospital de Bragança é o que conta com menos pessoas em listas de espera para uma consulta, em relação às outras duas unidades hospitalares, no entanto, o tempo de espera, em ambos os casos, é superior. No Hospital Distrital de Bragança, pertencente à Unidade Local de Saúde do Nordeste, há 169 pessoas à espera de uma consulta de Cardiologia, 5 em regime “prioritário”, mas o tempo de espera é superior a seis meses. Já os 162 utentes em regime “normal” têm que esperar 239 dias para uma consulta, ou seja, quase oito meses. Na Oftalmologia, há 495 pessoas a aguardar consulta, 10 são consideradas “prioritárias”, mas têm que esperar 264 dias para consulta, quase nove meses, já as restantes, que estão em regime “normal”, aguardam 249 dias, ou seja, um tempo ainda inferior ao que as “prioritárias“ têm que aguardar. No Hospital São Pedro, de Vila Real, do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, a situação parece ser mais positiva, no que toca ao tempo de espera. 194 pessoas aguardam uma consulta de Cardiologia, 91 pessoas em regime “normal”, têm que esperar 50 dias para uma consulta, apenas um utente é considerado “prioritário” e tem que esperar 45 dias, e há 97 pessoas, que aguardam ainda a atribuição de prioridade, pelo médico triador hospitalar. No entanto, na área da Oftalmologia, a situação é mais grave. 2117 utentes aguardam consulta, 21 são “prioritários”, esperam 25 dias para obter consulta, e 1880 “normais”, têm que aguardam mais de dois anos para conseguirem serem vistas por um médico. Por outro lado, no Hospital Sousa Martins, pertencente à Unidade Local de Saúde da Guarda, há 191 utentes à espera de uma consulta de Cardiologia, dois considerados “muito prioritários”, 14 “prioritários”, no entanto, o tempo de espera da consulta é “Não Aplicável”. Quanto à Oftalmologia, 1192 pessoas aguardam consulta, mas ainda sem atribuição do grau de prioridade, e 150 têm que esperar mais de um ano e meio para obter consulta.