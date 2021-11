Vacinação contra a covid-19 sem agendamento para pessoas com mais de 80 anos

No distrito foram vacinadas contra a covid-19 539 pessoas e contra a gripe 731, entre sábado e domingo. Filomena Ramires, de 81 anos, recebeu as duas vacinas e confessa ter sido o melhor. “Levei a vacina da gripe e da covid. Vim porque me sinto bem. Se não morrermos do mal, morremos da cura. É uma prevenção não só para cada um de nós, mas para todos”, afirmou. Com 95 anos, Maria Rita Freire também foi vacinada contra a covid-19 e contra a gripe. “Disseram que tinha que vir, que tenho idade. Também tomei a da gripe, todos os anos tomo”, contou. Houve também quem só tenha recebido a vacina contra a gripe, porque a segunda dose da vacina contra a covid-19 foi administrada há menos de 180 dias e, por isso, não podem tomar o reforço. Foi o caso de Lucília do Espírito Santo e do marido, Arménio do Espírito Santo. “Tomo todos os anos e é uma prevenção. Não podia esperar pela terceira dose da covid-19, porque é só em Dezembro e, portanto, assim ficarei mais protegida um mês antes”, referiu Lucília Espírito Santo. Já Arménio do Espírito Santo salientou que desta forma se sente mais seguro. “Contribui naturalmente para uma resistência maior do organismo. Não hesito a toma”.

Alguma confusão nos centros de vacinação

Durante a semana, mantém-se a vacinação com agendamento para pessoas com mais 70 anos e casa aberta, ou seja, sem agendamento, para quem tem mais de 80 anos. Na passada segunda-feira, instalou-se alguma confusão no centro de vacinação em Bragança. Os utentes com marcação tiveram prioridade e quem não tinha marcação teve que aguardar. Fátima Pinelo queixou-se da má organização. "Nós chegamos aqui, estavam oito pessoas à nossa frente e tirámos a senha. Entrou um bando de gente e disseram que iam chamar por ordem de chegada e deram senhas a toda a gente. Mas depois disseram que primeiro eram os que tinham marcação, no entanto no Centro de Saúde disseram ao meu marido que viesse, que não era preciso marcação. Começaram a discutir uns com os outros e foi para ali uma confusão. Mandaram-nos esperar, mas até que horas? Aguardamos", contou. A sala de espera estava cheia o que obrigou a que alguns utentes tivessem que esperar na rua. O marido de Fátima Pinelo, Eliseu Mariz, tem problemas de saúde e criticou ter que estar ao frio, uma vez que é doente de risco. "Sou doente de risco, já tive um enfarte, já fui operado ao coração e estou aqui um dia inteiro aqui ao frio. Ao menos que tivessem uma sala para estarmos quentes. Aqui estamos à geada", disse. As pessoas com mais de 70 anos já podem agendar a terceira dose da vacina contra a covid-19 no site do Serviço Nacional de Saúde.