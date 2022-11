Vale do Conde perde com União Nogueirense

A equipa da casa colocou-se em vantagem no marcador ainda na primeira metade, aos oito minutos, através de Nikolas Barboza.

Na segunda parte, o emblema do concelho da Maia aumentou a vantagem para 2-0, novamente por Nikolas, aos 52’.

João Martins, de penalti, fez o 3-0 e Eduardo Caetano, aos 83 minutos, fechou a contagem em 4-0.

A União Nogueirense segue no quinto lugar com 19 pontos. A ADSP Vale do Conde é décima classificada com nove pontos.

Foto de ADSP Vale do Conde