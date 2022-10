Vale do Conde perde na viagem a Guimarães

A formação de juvenis da ADSP Vale do Conde perdeu, 3-0, na deslocação ao terreno do Vitória SC B.

Os golos só surgiram na segunda metade. Rodrigo Monteiro abriu o activo aos 47 minutos, João Martins fez o 2-0 aos 57’ e Duarte Lopes fixou o resultado em 3-0 aos 68’.

A ADSP Vale do Conde ocupa o sétimo lugar com oito pontos. Já o Vitória SC B lidera o campeonato, com 24 pontos.

Na próxima jornada, agendada para o dia 23 de Outubro, a equipa treinada por Rafael Pinheiro joga em casa com o FC Famalicão SAD B.

Foto de Escola de Futebol Giberto Gomes