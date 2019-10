Vale Madeiro e CSP Vila Flor chegam-se ao líder

Os golos só surgiram na segunda metade do encontro. Tiago Pires colocou a equipa do concelho de Mirandela na frente do marcador aos 22 minutos mas Tiago Ventura tratou de igualar aos 23’.

Ricardinho devolveu a vantagem ao Vale Madeiro aos 25’, mas um minuto depois Bruno Costa restabeleceu a igualdade (2-2). José Moca acabou por ser decisivo na equipa orientada por Pedro Miguel ao fixar o resultado em 2-3 aos 32’.

O Vale Madeiro tem agora sete pontos e aproximou-se do líder, o GD Torre Dona Chama que tem nove pontos.

Quem também se chegou ao primeiro classificado foi o CSP Vila Flor. Os comandados de Emílio Almendra venceram o Futsal Mirandela por 0-6 e ocupam o segundo lugar com sete pontos.

Quanto ao GD Torre Dona Chama soma e segue. A turma de Nelson Carvalho venceu o Vilariça por 3-4 e manteve a liderança da prova agora com 9 pontos. Destaque para o hat-trick de Filipe Alves e o golo de Hugo Fornos. Para o Vilariça marcaram Tiago Meireles, Daniel Rodrigues e Flávio Pancha.

O CASC Freixo também somou três pontos, Os freixenistas venceram o Alfandeguense por 4-3 com golos de Tiago madeira, João Carrasco e um bis de João Simão. Para a equipa de Alfândega da Fé marcaram Vítor Oliveira e Rui Soeiro que bisou.