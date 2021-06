Vale Madeiro falha subida à 3ª Divisão

O Vale Madeiro terminou a participação na Taça de Portugal de Futsal com uma derrota caseira, 0-6, frente ao Cabeçudense. Um resultado que fez cair por terra a esperança de subir ao Campeonato Nacional da 3ª Divisão.

A equipa do concelho de Mirandela somou uma vitória (6-7 com o Cerveira) e duas derrotas (4-5 com o Salto e 0-6 com o Cabeçudense), terminando no terceiro lugar da série A com 3 pontos.

Cabeçudense, primeiro classificado, e GD Salto, segundo, são as equipas apuradas para o a 3ª Divisão na próxima temporada.

