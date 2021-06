Vale Madeiro vence no pontapé de saída da Taça Nacional de Futsal

Estreia positiva do Vale Madeiro Taça Nacional de Futsal, a prova que qualifica as equipas para o Campeonato Nacional da 3ª Divisão na próxima temporada.

Os comandados de Bruno Costa venceram por 6-7 o Cerveira FC, com golos de Ricardo Trigo, Feija, André Meneses, que bisou, e Ricardinho que fez hat-trick.

Este triunfo assume especial importância já que esta é uma prova que se joga apenas a uma volta de três jornadas.

No próximo domingo, dia 13, o Vale Madeiro joga em casa com o GD Salto, que perdeu, hoje, com o Cabeçudense por 8-3.