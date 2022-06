Valentim regressa a “casa”

Valentim está de regresso ao Argozelo. O jogador, de 31 anos, volta a uma casa que conhece bem para reforçar a defesa da equipa treinada por Fernando Teixeira na temporada 2022/2023.

Valentim representou o Grupo Desportivo Sendim na época passada onde alinhou em 26 jogos, marcou 6 golos e venceu a Taça Distrital. O central regressa ao clube que representou nas temporadas 2011/2012, 2014/2015, 2016/2017 e de 2018 a 2021.

Garantida está também a contratação do médio Gene, que também vestiu as cores do Sendim na época transacta. Esta não é a primeira vez que o jogador representa o Argozelo. Gene jogou no emblema do concelho de Vimioso de 2011 a 2013, de 2016 a 2018 e na época 2019/2020.

No capítulo das renovações, Veloso, Pote, Daniel Ramos, Rafael Gralhós, Vasco e Alekssander assinaram por mais uma temporada.