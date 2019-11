Valores e princípios maçónicos expressos no livro “25 anos de Luz no Norte”

Com esta publicação é possível aceder a informações sobre aquela irmandade filosófica. O livro “25 anos de Luz no Norte” foi apresentado este sábado e nele estão expressos todos os princípios e valores que regem a Maçonaria e conduzem os maçons. O projecto surgiu para celebrar os 25 anos da loja maçónica Luz do Norte e Nuno Maia, maçon há mais de 25 anos, é o coordenador da publicação. Mais de 80 textos, de autores como Fernando Pessoa, Trindade Coelho e de “irmãos” desconhecidos pertencentes à Maçonaria, completam esta obra. “Como os maçons têm a fama de que escondem as coisas, eu diria discretos, nós decidimos trazer à estampa para que o grande público possa perceber os princípios que nos norteiam e nos conduzem ao trabalho”, explicou Nuno Maia. A solidariedade, a fraternidade e a igualdade são os valores básicos desta irmandade, entre outros, como o livre arbítrio. No livro é ainda possível encontrar uma definição de como ser um Homem “justo” e “perfeito”. Segundo Nuno Maia, as pessoas mostram interesse por este tema devido ao secretismo associado, mas diz ser “uma ideia errada”, uma vez que já é possível encontrar informações na internet. “As pessoas têm sempre curiosidade sobre aquilo que é menos conhecido e menos falado e criou-se uma auréola e um conceito de secretismo”, concluiu. A apresentação do livro aconteceu no Museu Abade Baçal, em Bragança. Segundo o director do museu, Amândio Felício, a “comunidade da cidade e da região” deve olhar para este espaço como uma “casa” que acolhe as suas “actividades culturais”.