Velo Clube de Bragança domina o pódio da Maratona de BTT Tour Terra Flor

Depois da prova de abertura em Alfândega da Fé, o Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança seguiu, este domingo, para Vila Flor.

A Maratona de BTT Tour Terra Flor, organizada pelo Clube de Ciclismo de Vila Flor, contou com 230 betetistas de várias localidades do país, sobretudo da zona norte.

Ovídio Linhas venceu a maratona de 55 quilómetros. O atleta do Velo Clube de Bragança cortou a meta no primeiro lugar, superando a concorrência do colega de equipa, Jorge Mariz, que ficou a um segundo da primeira posição.

O betetista considera as provas do Open Regional de XCM estão cada vez mais competitivas. “A concorrência era forte. Conseguimos destacar-nos, ganhar um pouco de espaço e liderar. As maratonas estão cada vez mais competitivas com muitos participantes de fora do distrito. Estão com um nível bom e elevado”.

Com este triunfo Ovídio Linhas assumiu a liderança da categoria Master 35.

O pódio da maratona ficou completo com Jorge Mariz na segunda posição e Paulo Reis na terceira, também betetistas do Velo Clube de Bragança. Jorge Mariz lidera a categoria rainha, a de elite, e Paulo Reis é primeiro classificado em Master 30, após duas provas realizadas.

Na meia maratona, de 35 quilómetros, o vencedor foi Hélder Costa da Bicimarante, seguido de Artur Leitão (Rebenta Rodeiras) no segundo lugar e Délio Paiva (Gang da Roda) no terceiro.

No sector feminino, Diana Porto (Associação Team Giant 5300 Bikeshop) foi a vencedora da prova. Em juniores, Miguel Morais (Valpaços Aventura Bike) cortou a meta na primeira posição.

A terceira prova, a Rota do Azeite, está marcada para o dia 15 de Maio, em Valbom dos Figos, no concelho de Mirandela.