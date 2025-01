Vereador do município da Maia vai gerir DRAP Norte sediada em Mirandela

A antiga Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, sediada em Mirandela, e agora designada Unidade Orgânica Regional, por ter integrado a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, vai ser gerida por Paulo Ramalho, vereador da Câmara Municipal da Maia. Com a integração na CCDR, o Conselho de Ministros, na passada quinta-feira, atribuiu um vice-presidente para a coordenação da tutela da Agricultura. Paulo Ramalho foi também deputado do PSD na Assembleia da República, onde chegou a assumir o cargo de coordenador da Comissão de Agricultura e Mar. É licenciado em Direito pela Universidade Católica do Porto e pósgraduado em Direito das Autarquias Locais. Agora é um dos vice-presidentes da CCDR. No entanto, ainda não se sabe se vai ficar a dirigir a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, em Mirandela, ou a partir do Porto. A integração das direções regionais de Mirandela, Castelo Branco, Santarém, Évora e Faro na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional foi feita em 2023, pelo anterior Governo. O atual Governo mudou a lei para o Ministro da Agricultura pudesse nomear vice-presidentes da CCDR para tutelar as pastas da agricultura, desenvolvimento rural e pesca.