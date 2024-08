Vila Flor consegue apuramento histórico para a fase final do Campeonato de Elite de Futebol de Praia

Foi em Vila Flor que tudo se decidiu. A equipa da casa venceu o Torre, por 4-3 e ficou à espera de um desfecho favorável dos bracarenses na partida entre o Sporting Clube de Braga e o Leixões, que se veio a concretizar com vitória dos minhotos, por 3-7. Todas as partidas da 14ª e última jornada da primeira fase do Campeonato de Elite de Futebol de Praia foram realizadas no Campo de Futebol de Praia de Vila Flor, no sábado.

O Vila Flor Sport Clube precisava de vencer o Torre e contar com a ajuda do Sporting Clube de Braga para conseguir o apuramento para a fase final do Campeonato de Elite de Futebol de Praia e foi o que aconteceu, na primeira vez que turma vila-florense disputa a principal competição da modalidade.

Na derradeira partida, José Sampaio (1’e 13’) e André Pinto (6’e 23’) foram os marcadores dos golos do Vila Flor. Para o Torre marcaram João Gonçalves (17’ e 19’) e Lucas Xavier (35’).

“É um sentimento de dever cumprido e de orgulho no trabalho da nossa equipa, num dia de emoções fortes. Era algo que queríamos muito, tínhamos um grande peso nas costas por estarmos a jogar em casa e a nossa obrigação era ganhar. Somos uma equipa humilde, mas muito ambiciosa. Agora o céu é o limite”, sublinhou Marco Silva, treinador do Vila Flor Sport Clube.

Os trasmontanos terminaram a fase regular do campeonato no quarto lugar, com 20 pontos, carimbando a passagem para a fase de apuramento de campeão onde vão enfrentar o Braga, líder da primeira fase com 36 pontos.

No segundo posto terminou o Sótão, também com 36 pontos, que vai defrontar na fase final o Grap/Hallstar, que foi o terceiro classificado, com 23 pontos.

O Leixões garantiu a manutenção no quinto lugar, com 18 pontos e o Torre também assegurou a permanência no Campeonato de Elite de Futebol de Praia com a sexta posição, somando 17 pontos.

O Grupo Desportivo de Sesimbra, com 8 pontos, não evitou a despromoção e a Associação Desportiva da Nazaré 2022, com apenas 3 pontos, desceu também de divisão.

O Vila Flor enfrenta o Braga na fase de apuramento de campeão no dia 17 de Agosto, às 12h30, no Complexo Desportivo da Rodovia, em Braga. Diante do mesmo adversário e no mesmo local, no dia 23 de Agosto, o Vila Flor joga também os quartos-de-final da Taça de Portugal de Futebol de Praia.