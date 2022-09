Vila Flor recebe Taça Transmontana de Futsal

Depois da Taça Transmontana de Futebol, o próximo fim-de-semana é de festa da Taça Transmontana de Futsal.

O troféu vai disputar-se no sábado, dia 17, no Pavilhão Municipal de Vila Flor. A primeira final está marcada para as 15h00, em femininos, e coloca frente a frente a AR Santo Cristo, em representação da A.F. Bragança já que o G.D. Macedense, campeão em título não participa no distrital esta temporada, e a ACD Santo Estevão, segundo classificado da A.F. Vila Real.

Quanto à final masculina está marcada para as 18h00 entre C.A. Mogadouro, campeão distrital da A.F. Bragança, e o CDC Montalegre, vencedor do campeonato distrital de futsal da A.F. Vila Real.

Foto de A.F. Bragança