Vila Flor SC avança para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal de Futebol de Praia

Antevia-se difícil, mas os vilaflorenses tornaram a tarefa fácil e conseguiram um triunfo categórico, 3-0, frente ao GD Estoril Praia, na 2ª Eliminatória da Taça de Portugal de Futebol de Praia, que se realizou em Tomar.

Com este resultado o Vila Flor SC carimbou a passagem à 3ª eliminatória onde vai defrontar o SC Braga, do Campeonato de Elite, no dia 10 de Julho.

É um resultado histórico para a equipa e para o distrito de Bragança, já que é a primeira vez que uma equipa desta região participa nesta competição.

Os golos foram apontados por Erick Fernando, Jonathan Gustavo e Kojo.

Ainda este mês, de 23 a 25, o Vila Flor SC vai defender o título distrital conseguido em 2020, no Campeonato Distrital de Futebol de Praia da A.F. Bragança, que serve de apuramento para o nacional.

Foto de Vila Flor SC