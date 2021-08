Vila Flor SC “cai” nos quartos-de-final

Terminou o sonho do Vila Flor SC, pelo menos este ano, da subida ao Campeonato de Elite de Futebol de Praia. Os vilaflorenses perderam, esta sexta-feira, nos quartos-de-final do Campeonato Nacional com o Leixões, por 3-1.

No final do primeiro período a partida estava empatada a uma bola. Jonathan apontou o golo dos bicampeões da A.F. Bragança.

O Leixões SC fez o 2-1 no segundo período e fixou o resultado em 3-1 no terceiro período de jogo.

Já ontem, o Grupo Desportivo Macedense perdeu no play-off, 7-0, com a AR Meirinhas.

A final do Campeonato Nacional de Futebol de Praia está marcada para domingo, da 8, às 10h30.

Foto de Federação Portuguesa de Futebol