Vila Flor SC é tricampeão distrital de futebol de praia e segue para a Nazaré com o G.D. Cachão

O destino do Vila Flor SC e do G.D. Cachão é a Nazaré. As duas equipas garantiram, no fim-de-semana, a qualificação para a segunda fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, que se realiza de 4 a 7 de Agosto.

Os vilaflorenses sagraram-se tricampeões distritais e concluíram a fase de grupos na primeira posição invictos, quatro jogos e outras tantas vitórias, um total de 12 pontos.

A equipa treinada pelo costa-riquenho Denis Montoya alimenta o sonho de subir à Divisão de Elite. O técnico espera que à terceira se torne realidade. “Ganhar, ser campeão distrital tornou-se um hábito. É uma motivação para a próxima fase para conseguirmos o objectivo principal do clube, que é a subida à Elite”, afirmou o técnico.

O Vila Flor SC venceu o Macedo por 6-4, a Escola Arnaldo Pereira por 8-3, o Macedense por 13-8 e o GD Cachão por 10-3. Rafael Rizo foi o melhor marcador da equipa ao apontar 15 golos.

Quanto ao G.D. Cachão terminou a primeira fase no segundo lugar, com 9 pontos, e vai participar, pela primeira vez, na segunda fase do nacional, na Nazaré.

O técnico, José Moreira, não espera facilidades, mas o objectivo, acima de tudo, é ganhar experiência. “As equipas da próxima fase são mais rodadas, têm mais experiência do que nós. Mas esta fase também serviu de pré-época para os nossos jogadores. Esta passagem à segunda fase é um prémio para os jogadores. Vamos à Nazaré para desfrutar da experiência”.

O futebol de praia está a ganhar cada vez mais adeptos no distrito e António Ramos, presidente da A.F. Bragança, quer, em breve, avançar com um campeonato distrital logo que haja condições em termos de infra-estruturas. “A curto prazo queremos investir naquela pausa dos campeonatos distritais de fu5ebol e futsal e implementar um campeonato distrital. Vamos ver se conseguimos. Temos que ter infra-estruturas para avançar”.

A primeira fase do grupo A do Campeonato Nacional de Futebol de Praia contou com mais três equipas, Macedo, Macedense e Escola Arnaldo Pereira.

Quanto à segunda fase joga-se na Nazaré, de 4 a 7 de Agosto, e conta com 16 equipas, entre elas o Vila Flor SC e o GD Cachão. As duas primeiras classificadas garantem a subida à Divisão de Elite e as restantes têm presença garantida na futura 1ª Divisão nacional que a FPF vai lançar em 2023.

Foto de Julieta Carneiro