Vila Flor SC não vai comparecer ao jogo com o Mirandela

Ao que o Nordeste conseguiu apurar, o clube apenas conseguiu inscrever dez atletas e dois deles estão lesionados, o que deixa o grupo reduzido a oito elementos.

A direcção do Vila Flor SC tentou adiar o encontro, mas os alvinegros não aceitaram marcar uma nova data pelo facto, segundo Carlos Correia, presidente do SCM, “de terem sido contactados esta sexta-feira, 48 horas antes do encontro, e já com toda a divulgação do jogo feita, e tudo o que está relacionado com o jogo agendado”.

De acordo com os regulamentos da competição, ao Vila Flor SC será aplicada uma derrota por 3-0 e uma multa.

Na jornada inaugural da Divisão de Honra Pavimir jogam-se as partidas Argozelo – Os Lusos MC SAD, F.C. Vinhais – Macedo, Forte Carrazedense – Rebordelo e Carção – G.D. Moncorvo. O jogo Estudantes Africanos – Mirandês foi adiado para o dia 1 de Novembro.