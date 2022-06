Vila Flor SC participa pela segunda vez na Euro Winners Challenge

O Vila Flor SC vai competir na Euro Winners Challenge. A competição de futebol de praia, a fase preliminar da Euro Winners Cup, começa na sexta-feira, dia 3 de Junho, na Nazaré, e termina no dia 9.

Os vilaflorenses participam pelo segundo ano consecutivo e integram o grupo D juntamente com a A.D. Buarcos, os belgas do NewTeam Legends e os alemães do Real Munster, o primeiro adversário da formação transmontana.

Nesta fase participam 28 equipas, de oito nacionalidades, sendo que 15 são portuguesas, divididas por seis grupos. O vencedor de cada grupo do Euro Winners Challenge qualifica-se para os oitavos de final da Euro Winners Cup. O Kristall, da Rússia, é o actual campeão. Já venceu a prova quatro vezes.

O primeiro jogo do Vila Flor SC é com o Real Munster, da Alemanha, e está marcado para sexta-feira, às 15h00. No sábado, dia 4, os vilaflorenses jogam com os belgas do NewTeam Legends, às 11h00, e no domingo, dia 5, às 13h45, defrontam a A.D. Buarcos.

A prova serve de preparação para a primeira fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, a fase distrital, que esta agendada para o próximo mês de Julho, no dia 17 ou 24.