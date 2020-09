Vila Flor SC segue para a Nazaré após conquista do título distrital de futebol de praia

Na final da Fase Regional Concentrada do Campeonato Distrital de Futebol de Praia da A.F. Bragança, jogada na Albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, o Vila Flor SC levou de vencida o Macedo por 11-4.

Exon Perdomo, Rubén Batres, Elmer Robles e Heber Ramos, jogadores da selecção de futebol de praia de El Salvador, foram as estrelas da companhia, tal como Nene Nazo, guarda-redes que já integrou a selecção sub-21 de Espanha.

Ruben Batres quer ajudar o clube a subir à divisão maior do futebol de praia em Portugal. “O objectivo é chegar à Elite. Foi para isso que viemos”, afirmou.

A mesmo objectivo é traçado por Nene Nazo que realçou a hospitalidade dos vilaflorenses. “Sinto-me muito bem em Vila Flor. É um povo muito acolhedor”, afirmou.

A parceria com o Governo de El Salvador, “que quer promover os seus jogadores aqui, em Poartugal”, é “para manter”, garantiu Carlos Carvalho, presidente do Vila Flor SC. “Se tudo correr bem e se subirmos à Elite podemos fazer uma equipa ainda mais competitiva”.

A Divisão Nacional, que qualifica as equipas para a Elite do futebol de praia, vai jogar-se na Nazaré, nos dias 24, 25 e 26 de Setembro. Com o Vila Flor SC segue ainda o Macedo, há que chegou à final distrital.

No jogo de atribuição do terceiro e quarto classificados o Argozelo venceu o GD Cachão por 6-3.

A Fase Concentrada Regional do Campeonato Distrital de Futebol de Praia da A.F. Bragança contou com seis equipas: Argozelo, F.C. Mãe d´Água, Macedense, GD Cachão, Macedo e Vila Flor SC.