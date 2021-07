Vila Flor SC termina participação na Taça de Portugal de Futebol de Praia

A equipa transmontana perdeu, este sábado, com o SC Braga por 2-14, na terceira eliminatória da competição, realizada na Mealhada.

Guedes (26’) e Kojo (34’) marcaram os dois golos do Vila Flor SC. Filipe Silva (1’, 8’, 29’), Fábio Costa (5’), Lucas (7’), André Lourenço (9’, 25’, 30’, 30’) Leonardo Santos (18’, 23’, 23’), Ruben Brilhante (25’), Andréb Nunes (35’) foram os marcadores de serviço dos minhotos, líderes do Campeonato de Elite de Futebol de Praia.

O Vila Flor SC tinha ficado isento da primeira eliminatória e na segunda derrotou o GD Estoril Praia por 3-0.

A equipa vilaflorense vira agora as atenções para a Euro Winners Cup, considerada a Liga dos Campeões do Futebol de Praia. A prova começa amanhã, dia 12, na Nazaré e o primeiro adversário do Vila Flor SC sãos os alemães do Real Munster. Segue-se os russos do Delta Saratov na terça-feira (dia 13) e os espanhóis do Playas de San Javier na próxima quarta-feira, dia 14.

Resultados da 3ª eliminatória da Taça de Portugal de Futebol de Praia

Vila Flor SC 2-14 SC Braga

Charneca Caparica FC 5-10 Varzim SC

AT Zambujalense 2-9 Casa de Benfica de Loures

Leixões SC 1-3 AD Buarcos 2017

AR Meirinhas (4) 4-4 (5) GD Chaves

UD Leiria 5-8 Sporting CP

GD Nazarenos (10) 4-4 (11) ACD Sótão

S. Domingos FC 6-7 GRAP

Foto de Vila Flor SC