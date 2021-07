Vila Flor SC vai jogar a Euro Winners Cup

Depois de ter garantido a passagem à 3ª eliminatória da Taça de Portugal, que se joga já no próximo sábado, o Vila Flor SC é um dos 20 clubes portugueses admitidos para participar na Euro Winners Cup, a Liga dos Campeões de Futebol de Praia, que se realiza este mês, entre os dias 12 e 18, na Nazaré.

“Fomos desafiados a participar na competição pelo treinador e antigo jogador e melhor do mundo Ramiro Amarelle, de Espanha. Face aos bons resultados da equipa, ele achou que devíamos participar num campeonato com tanta relevância”, disse Carlos Carvalho, presidente do Vila Flor SC.

Para a prova apuram-se as melhores equipas do mundo mais as que se candidatam às vagas abertas pelo país organizador, neste caso Portugal, como é o caso do Vila Flor SC.

Na Euro Winners Cup vão participar 50 equipas (30 estrangeiras e 20 portuguesas), numa prova que conta com os melhores jogadores do mundo.

Quanto ao objectivo é “aprender e continuar a evoluir ao lado dos melhores”, referiu Carlos Carvalho.

O Vila Flor SC continua a fazer história no futebol de praia e será a primeira equipa do distrito de Bragança a competir na Euro Winners Cup, tal como a participar na Taça de Portugal de Futebol de Praia. No próximo sábado, dia 10, defronta o SC Braga, líder do Campeonato de Elite, na terceira eliminatória.

Na Euro Winners Cup, que se realiza de 12 a 18 de Julho, na Nazaré, o Vila Flor SC terá ainda a companhia do GD Chaves, sendo assim dois os emblemas transmontanos em competição.

O campeão em título é o BSC Kristall, da Rússia. Quanto ao SC Braga já venceu a prova três anos consecutivos, 2017, 2018 e 2019.

Foto de Vila Flor SC