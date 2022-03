Vila Flor volta a realizar Amendoeira em Flor com 30 expositores

Com a pandemia a dar tréguas, a Amendoeira em Flor voltou a acontecer em Vila Flor, depois de o ano passado não se ter realizado por causa da covid-19. 30 expositores, de amêndoa, mel, azeite, bolos e artesanato estão presentes no certame que começou a 26 de Fevereiro e decorre até ao próximo fim-de-semana, 12 e 13 de Março. Todos consideram ser uma mais-valia participar na feira, no entanto, as vendas não correm de igual forma. Para Victor Hortelão, produtor de azeite, os anos anteriores foram melhor no que toca a vendas. “Há dois anos foi melhor do que este ano. Este ano está mais fraco em termos de venda. Talvez por falta de dinheiro das pessoas”, afirmou. Ainda assim, disse que os visitantes apreciam o seu azeite. Já para Lidiane Dietrich, da pastelaria Maria Farinha, o certame está a correr às mil maravilhas. Na sua banca pode comprar-se produtos feitos à base de azeite e amêndoas da região, como o folar de carnes e bolos de amêndoa e mel. “Tenho vendido bastante, felizmente. As pessoas apreciam, querem conhecer o produto, perguntam do que é feito, acabam por experimentar aqui e depois levam para casa”, referiu. Amêndoa também não podia faltar e de diversas formas, caramelizada, ao natural ou até mesmo com chocolate. Na banca de Alexandra Araújo, produtora de amêndoa, mas também de mel, não falta frutos secos. Dedica-se à transformação da amêndoa desde 2013 e há clientes para todos os gostos. “Há vários tipos de consumidores. Claro que a amêndoa natural é o foco principal, sendo mais saudável, no entanto, há sempre os mais gulosos e curiosos que gostam de provar as nossas novidades e acho que tem corrido bem”, salientou. O município de Vila Flor apostou ainda numa oficina da amêndoa, onde são confeccionadas receitas saudáveis com este fruto seco. O espaço é dedicado às crianças, onde podem participar na realização de bolachas, muffins, granola e tarde, tudo sem adição de açúcar. “A amêndoa é um fruto oleaginoso, bastante saudável e bastante rico do ponto de vista nutricional, é rico em Omega 3, em ferro, e é um produto que quase não nos lembramos de consumir, mas devia fazer parte da nossa alimentação diária”, afirmou Lara Moura, nutricionista do município e responsável pela oficina. O certame termina já no próximo fim-de-semana, mas segundo o presidente da câmara têm havido bastante movimento e está a superar as expectativas. “A semana passada foi surpreendente, ultrapassou todas as expectativas, quer em termos de números, quer em termos de movimento de negócio, pelo que vamos ouvindo pelos nossos expositores. Portanto, o balanço até agora está a ser extremamente positivo”, concluiu Pedro Lima.