Vilela disputa Volta a Espanha pela terceira vez

Ricardo Vilela vai participar pela terceira vez na Volta a Espanha, este ano com a camisola da Burgos BH. São oito os ciclistas convocados pela equipa espanhola que inclui um outro português, Nuno Bico que se vai estrear numa das três melhores provas de ciclismo do Mundo.

O pelotão tem pela frente 21 dias de dura competição. A ‘Vuelta’ começa em Alicante, no sábado, e termina em Madrid a 15 de Setembro. Em prova vão estar essencialmente equipas World Tour e outras continentais profissionais, como é o caso da Burgos BH.

“O objectivo da equipa, como equipa convidada que é assim designada, é entrar nas fugas, dar visibilidade, emoção à corrida e tentar ganhar uma etapa. É uma volta de três semanas. Cada ciclista tem a sua função”, disse Vilela.

O ciclista, natural de Bragança, antevê bastantes dificuldades mas garante que participar em provas destas é “uma experiência diferente e enriquecedora”, o que o motiva para continuar a competir fora de Portugal. “Participar em provas de outra dimensão, como a Volta à Espanha, a Volta à Catalunha, é diferente de participar na Volta a Portugal. É verdade que já não tenho ambição de subir a uma equipa World Tour pela minha idade, tenho 31 anos, mas o que me leva a estar fora do meu país é a oportunidade de competir em grandes provas”.

Ricardo Vilela conta com oito Voltas a Portugal e vai para a terceira Volta a Espanha. Na competição do país vizinho, o ciclista de Bragança vai participar com outros portugueses, Nelson Oliveira (Movistar Team) e Ruben Guerreiro (Katusha Alpecin).