Vilela estreou-se pela W52/F.C. Porto na Taça de Portugal Jogos Santa Casa

Já começou a nova temporada de ciclismo com a Prova de Abertura- Região de Aveiro. A primeira corrida da Taça de Portugal Jogos Santa Casa realizou-se no domingo e contou com uma estirada de 173 quilómetros entre Aveiro e Anadia.

Em prova esteve Ricardo Vilela. O ciclista natural de Bragança fez a estreia com a camisola da W52/F.C. Porto e conseguiu um nono lugar, com o mesmo tempo (03:57:57) do vencedor, Luís Mendonça, da Efapel.

“Correu bastante bem. Era uma prova com um percurso relativamente fácil só com uma montanha de segunda categoria, mas que mesmo assim fez com que o pelotão ficasse dividido em vários grupos. No final não conseguimos fazer a melhor chegada para o nosso sprinter, mas saímos com boas sensações para as seguintes provas”, disse ao Nordeste o ciclista.

A próxima corrida da Taça de Portugal Jogos Santa Casa está agendada para o dia 25 de Abril, trata-se da Clássica Aldeias do Xisto.

SM

Foto de Federação Portuguesa de Ciclismo