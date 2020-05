Vimioso assume oficialmente subida ao Campeonato de Portugal

A decisão foi tomada esta quarta-feira após reunião com a autarquia local e de ter ficado garantido o apoio financeiro da mesma. “Vamos assumir a subida”, garantiu Octávio Rodrigues, presidente do Vimioso.

Os valores não foram para já revelados tal como o orçamento do clube para a estreia no nacional, mas a preparação da nova temporada já está em marcha.

Eurico Martins vai manter-se no comando técnico dos vimiosenses e no que diz respeito ao plantel estão garantidas as renovações do defesa Luizinho e do avançado Miguel Diz.

“Estamos em negociações com vários jogadores. Já fizemos algumas abordagens, mas queremos, acima de tudo, dar prioridade aos jogadores formados localmente”.

Apesar de ainda não se conhecer a data para o pontapé de saída do Campeonato de Portugal, Octávio Rodrigues já tem os objectivos definidos. “Vamos lutar pela manutenção e queremos fazer uma boa campanha na Taça de Portugal”, atirou.

Esta será a estreia do Vimioso em campeonatos nacionais, depois de na temporada 2015/2016 ter vencido o distrital e não ter assumido a participação no Campeonato de Portugal.