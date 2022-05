Vimioso é ponto de partida para o V Passeio TT Mulheres ao Volante

O Passeio TT Mulheres ao Volante vai para a estrada no dia 14 de Maio, e este ano começa em Vimioso. Habitualmente, a iniciativa realiza-se em Março, para assinalar o Dia internacional da Mulher, mas devido à pandemia da covid-19 a quinta edição, tal como a quarta, foi reagendada.

A partida está agendada para Vimioso e tem passagens pelo Castelo de Algoso, Argozelo, ponto de paragem para o almoço, e onde as participantes podem visitar o Centro de Interpretação das Minas de Argozelo e Santuário de S. Bartolomeu.

Já no concelho de Bragança, Outeiro, Rio Frio, Milhão, Quintanilha, Gimonde, Baçal e Sacoias são localidades que fazem parte do itinerário do passeio.

Como o próprio nome indica só as mulheres é que conduzem e destina-se a todas as que partilham o gosto pela aventura e que possam participar com viaturas 4x4.

O passeio tem cariz solidário já que parte do valor da inscrição reverte a favor do Centro Social e Paroquial de Santo Condestável, para a resposta social Casa de Acolhimento Lar S. Francisco que se destina a acolher crianças e jovens mais desprotegidas, do sexo feminino.

Depois de Rita Cunha Mendes, ex-secretária de Estado da Acção Social, a madrinha da quinta edição é Maria Constança Fernandes, filha de Lígia Albuquerque, a piloto é presença assídua no evento.

O Passeio TT Mulheres ao Volante tem o carimbo da RS Eventos e o apoio da Rádio Brigantia e do Jornal Nordeste. As inscrições terminam na sexta-feira, dia 6 de Maio.