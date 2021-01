Vimioso não resiste ao líder

0 Braga B não se deixou encolher pelo frio transmontano nem pela neve que cobriu o sintético do Municipal de Vimioso, que fez com que a partida começasse meia hora depois do tempo previsto. Os “Guerreiros do Minho” conseguiram um triunfo categórico por 0-4 no confronto entre último e primeiro classificado.

Os bracarenses inauguraram o marcador aos 5 minutos por intermédio de Vítor Ferreira, que voltou a marcar aos 14’. Na segunda metade, Kodisang (61’) e Álvaro Djaló (90’) apontaram os restantes golos dos minhotos.

O Braga B reforçou a liderança, tem 31 pontos, o Vimioso é lanterna vermelha, último classificado com três pontos. Na próxima jornada, os minhotos regressam ao distrito de Bragança para defrontar o GDB e o Vimioso recebe o Vidago.

Foto de SC Braga