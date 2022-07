Vimioso não vai participar no campeonato distrital de futebol

O Vimioso não vai participar na Divisão de Honra da A.F. Bragança na temporada 2022/2023. A informação foi confirmada ao Nordeste pelo presidente, Octávio Rodrigues. “O Vimioso vai fazer uma pausa. Diz o ditado que sem ovos não se fazem omoletes e nós há 12 anos que andamos a fazer omoletes praticamente sem ovos. Chegou o momento de parar para pensar. Não foi uma decisão fácil mas foi muito ponderada. É o momento de fazer uma reflexão, sócios, dirigentes e pensar o que queremos para o Vimioso. Assim é difícil de continuar”, avançou.

Sem verbas suficientes para formar uma equipa competitiva, Octávio Rodrigues prefere não ir a jogo, pois afirma que “participar por participar” não faz parte do ADN do clube. “Desde que assumiu a presidência do Vimioso sempre tivemos objectivos. Se não há dinheiro não posso fazer exigências aos jogadores, logo não há condições para competir”.

O presidente do emblema considera fundamental encontrar uma estratégia que garanta a sustentabilidade do clube, pois segundo o mesmo “o amadorismo tem os dias contados” e teme que “muitos clubes tenham que fechar portas”. “O futebol mudou e há uma exigência muito maior, mais compromisso, responsabilidade, formação e a nível de jogadores se antes conseguimos ter 60 a 70 por cento do concelho agora são quatro ou cinco. A solução é contratar jogadores estrangeiros mas isso acarreta muitas despesas o que para nós, neste momento, é impensável”.

O Vimioso vai a votos no próximo ano e Octávio Rodrigues não vai avançar para a recandidatura, terminando este ano um ciclo de 12 anos na liderança do clube. Até lá, o presidente vai apostar apenas na formação, equipas de traquinas a iniciados, sendo que o futsal sénior também deverá terminar.

O Vimioso é o segundo clube este ano, depois do G.D. Sendim, a fazer uma pausa no futebol sénior. A última vez que o emblema vimiosense não participou na Divisão de Honra foi em 2004.