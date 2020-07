Vimioso renova com oito jogadores para a estreia no Campeonato de Portugal

Com início previsto para os meados de Setembro, o Campeonato de Portugal, época 2020/2021 vai contar com estreantes, entre eles o Águia Futebol Club Vimioso.

Eurico Martins vai continuar o comando técnico da equipa, como o Nordeste já tinha avançado no dia 27 de Maio, e o plantel ganha forma.

Depois de garantidas as renovações do defesa Luizinho e do avançado Miguel Diz , o Vimioso já garantiu a continuidade do guarda-redes André Reis e dos médios Luís Gancho e Branquinho.

Também vão continuar a vestir a camisola dos vimiosenses os brasileiros Lauro, Pablo e Cleiton Silva.

Entretanto, o Vimioso vai a votos no próximo dia 27 de Julho e Octávio Rodrigues vai avançar para a recandidatura. O dirigente está na liderança do clube há dez anos e conta já várias conquistas entre elas o campeonato distrital de futebol na época 2015/2016.