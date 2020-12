Vimioso sofre goleada

A primeira oportunidade de golo pertenceu ao Vimioso através de Cleyson, depois de uma boa entrada dos comandados de Eurico Martins.

Com o passar do tempo o Vilaverdense foi tomando conta do jogo e perto do intervalo começou a construir a goleada.

Rafa marcou dois golos de rajada, aos 44 minutos e aos 45’ de penálti, e deu uma vantagem muito confortável à turma minhota.

Na segunda metade, os locais mantiveram a sua toada ofensiva com o francês Johan a fazer o 3-0 logo no primeiro minuto, Musa rubricou o 4-0 (64’) e Armando apontou o quinto golo (80’).

Quanto ao golo solitário do Vimioso foi apontado, de livre directo, por Diallo já em tempo de compensação, aos 90’+3.

Um resultado pesado para um clube que teve de sair de Vimioso às 05h00 para jogar às 12h00 em Vila Verde. No entanto, Eurico Martins não se desculpou com a longa viagem e pediu mais competência aos seus jogadores. “Nós sabíamos que íamos defrontar uma boa equipa e que ia ser um jogo difícil. Somando a isto o facto de termos saído às 05h00 de Vimioso tudo conta, mas não quero com isto desculpar a serrota. Penso que tínhamos de ser mais competentes. No entanto, entrámos bem, tivemos oportunidades, mas, depois, o Vilaverdense tomou conta do jogo”, disse o técnico, no final do encontro.

Mais satisfeito com o resultado ficou Hélder Batista. Mas, a exibição não agradou de todo ao técnico minhoto. “Foi uma vitória tranquila. A equipa está de parabéns porque foi eficaz, mas foi o jogo menos conseguido por parte dos meus jogadores”.

O Vimioso é lanterna vermelha, último classificado, com apenas dois pontos. Quanto ao Vilaverdense é quinto classificado com 11 pontos.

A próxima jornada (9ª) só se joga a 20 de Dezembro, já que nó próximo domingo o campeonato faz uma paragem para se jogar a Taça de Portugal, e o Vimioso terá pela frente o Maria da Fonte em casa.

Foto de Rádio Voz do Neiva