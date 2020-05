Vimioso vai subir ao Campeonato de Portugal após mudança de decisão da FPF

Já hoje, a FPF emitiu um novo comunicado onde anuncia a promoção de 20 equipas dos distritais que inclui o Vimioso, emblema da A.F. Bragança que liderava o campeonato aquando da suspensão da prova devido à Covid-19.

Mas a época 2020/2021 traz novidades. O Campeonato de Portugal vai contar com 96 equipas, mais 14 que a temporada passada: 70 que permanecem, duas vindas da 2ª Liga, 20 que sobem dos distritais e quatro novas equipas B.

A federação anunciou ainda a criação da III Liga na temporada 2021/2022, que servirá de acesso à II liga.

Nas três épocas seguintes, o número de clubes da III Liga e Campeonato de Portugal será reduzido para 76.

Todas estas alterações fazem parte de um plano de emergência e de reestruturação do terceiro escalão do futebol português, “resultado da reflexão dos últimos seis meses com as associações e demais sócios FPF”, lê-se no documento da federação.

O plano tem como principais objectivos “assegurar o maior número possível de projectos equilibrados, aumentar a competitividade, melhorar a qualidade de jogo, aproximar os adeptos do futebol local, criar espaços de desenvolvimento para o jovem jogador português na transição dos sub-19 para os seniores e garantir um formato adequado ao que se prevê venha a ser a próxima época, no quadro da pandemia Covid-19”.

Em relação à questão salarial dos jogadores deste escalão, a FPF acordou com o sindicato que os atletas vão ter como valor de remuneração base o salário mínimo nacional.

Também a taxa de jogo vai ter uma redução e haverá ajustes no valor de inscrição de jogadores.